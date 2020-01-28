Глава района в Хакасии получил штраф за нападение на журналиста

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Суд признал виновным главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева по делу о нападении на журналиста федерального канала, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону во вторник.

Зайцев получил два года лишения свободы условно и штраф по имущественному иску журналиста на сумму 50 тысяч рублей.

Глава района вину не признал, от дачи показаний отказался.

Как сообщалось, 22 мая 2019 года съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в здание районной администрации для подготовки репортажа. В ходе встречи Зайцев толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол.

По информации СМИ, корреспондент обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. В момент конфликта заместители Зайцева пытались закрыть камеру.

Было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов с использованием служебного положения и применением насилия (ст. 144 УК РФ).

Кроме того, в конце июня 2019 года СКР возбудил в отношении Зайцева еще одно дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с 2007 по 2010 годы он перерегистрировал право собственности земли, предназначенной для строительства полигона ТБО за счет бюджета, своему знакомому. Впоследствии участок был продан, ущерб составил порядка 6 млн руб.