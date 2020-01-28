Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля, они могут завершить поездку как планово, так и досрочно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Такое решение ведомство приняло вместе с крупнейшими туроператорами РФ, сказала Догузова, которую цитирует во вторник пресс-служба Ростуризма. По ее словам, для этой цели у ряда туроператоров предусмотрены дополнительные чартерные рейсы. Она также добавила, что организованные российские туристы в Китае в основном отдыхают на острове Хайнань.

Как отметили в ведомстве, по уточненным данным туроператоров, на 27 января в Китае находятся 5 тыс. 604 организованных туриста из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.