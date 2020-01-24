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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:53

Ростуризм посоветовал российским туристам пока не ездить в Китай

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки.

"Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Китайской Народной Республике, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом", - говорится в сообщении ведомства.

"В целях обеспечения безопасности российских туристов, руководствуясь положениями статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" Ростуризм рекомендует российским гражданам - воздержаться от поездок в КНР в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", - сообщает Ростуризм.

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Уже находящимся в Китае туристам ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности. В том числе, рекомендуется принимать все необходимые меры личной безопасности, не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда).

В пятницу Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Ростуризм в пятницу также рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Органам государственной власти в сфере туризма субъектов РФ Ростуризм рекомендует в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.

Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Ростуризм Китай

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