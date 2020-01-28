В Госдуме допустили внесение правок в преамбулу Конституции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил внесения поправок в преамбулу Основного закона.

"Скорее всего, будем", - сказал Крашенинников во вторник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее стало известно, что в рабочую группу, рассматривающую внесенный президентом РФ законопроект о поправке в Конституцию, стали поступать и предложения изменить преамбулу Основного закона.

В частности, сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева по итогам одного из заседаний ранее в январе сказала журналистам, что по ее мнению, "нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность, и прекрасное место для этого - это преамбула".

Между тем члены рабочей группы, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра "Et Cetera" Александр Калягин предложили дополнить ст.70 Конституции (в ней говорится о флаге, гербе, гимне и столице) третьим пунктом, в котором будет говорится о культуре. Звучать он будет так: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".