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Свердловский омбудсмен получила от земляков "противоречивые" поправки в Конституцию

Подавляющее большинство этих предложений в Основной закон не войдет.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Омбудсмен Свердловской области, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова назвала противоречивыми предложения по поправкам, которые она получила от жителей региона. Она сказал это на экспертном "круглом столе" в Екатеринбурге по обсуждению поправок.

Изменение Конституции

По ее словам, одни предлагают сократить президентский срок до четырех лет, а другие - дать право избираться президентом неограниченное количество раз. Также она получила предложения изменить статус Банка России, национализировать землю и недра. Кроме того, поступает много предложений не вносить поправок в Конституцию.

"Подавляющее число того, что предлагают наши люди, не войдет в Конституцию. Противоречия очень большие. (...) Эти противоречия в обществе есть, мы должны их учесть, услышать", - заявила Мерзлякова.

"С одной стороны - большие противоречия, с другой - мы должны делать выводы из того, что предлагает население", - добавила она.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию 20 января. Созданная им для разработки поправок рабочая группа, несмотря на это, продолжила работу и обсуждает новые поправки и формат общероссийского голосования по этим изменениям.

На 27 января стало известно, что рабочая группа внесла больше 100 предложений по изменению Основного закона, в том числе изменения в преамбулу Конституции.

Татьяна Мерзлякова Свердловская область Владимир Путин Конституция

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