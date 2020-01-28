Рабочая группа предложила больше ста новых поправок в Конституцию

В ней предложили закрепить ответственность президента за нарушение присяги и статус России как "державы-победительницы"

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости//ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию внесла больше 100 предложений по изменению Основного закона, пишет "Коммерсантъ" по итогам заседания 27 января. Ранее сопредседатели группы отмечали, что лучше не выходить за границы президентских предложений, оглашенных в послании Федеральному собранию.

Завкафедрой конституционного права юрфака МГУ Сурен Авакьян предложил закрепить в Конституции конституционно-правовую ответственность президента за нарушение Основного закона, данной им присяги и за иные правонарушения в соответствии с Конституцией и российскими законами. Раскрыть эту норму он предложил в отдельном конституционном законе.

Он также предложил определить в Конституции полномочия администрации президента. Пока в ней только указано, что администрацию формирует глава государства. Менять положение о полномочиях администрации президента можно только с согласия Федерального собрания, считает Авакьян.

Паралимпиец Сергей Бурлаков предложил прописать в Конституции, что основная религия России — православие, а основный язык — русский, хотя в первой главе написано, что Россия — светская страна и никакая религия не должна устанавливаться в качестве государственной.

Сопредседатель группы Талия Хабриева предложила обсудить с экспертами изменения преамбулы Основного закона. 23 января лидер "Волонтеров победы" Ольга Амельченкова предложила добавить в преамбулу "слова о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги наших предков", напомнила газета.

27 января сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне, поскольку этот статус определяет "внутреннее и международное существование" страны.

Процедура внесения поправок в преамбулу Конституции не определена. Член рабочей группы по созданию Конституции в 1992–1993 годах Владимир Лафитский считает, что изменить преамбулу можно только если изменить федеральный закон о принятии поправок в Конституцию.

20 января президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, в котором изложил все озвученные им в послании предложения. Рабочая группа по выработке поправок, созданная 15 января, продолжила после этого работу. Предполагается, что члены группы в том числе выработают формат всенародного голосования по предложенным изменениям.

Однако группа не стала этим ограничиваться и начала предлагать свои поправки. В частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра "ET CETERA" Александр Калягин предложили дополнить статью о флаге, гербе гимне и столице России пунктом: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".

23 января депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроект о поправке в первом чтении. Второе чтение намечено на 11 февраля.