Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:25

Клишас рассказал о неожиданном предложении по изменению Конституции

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обсуждается вопрос изменения преамбулы Конституции.

"Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим", - сказал Клишас журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы.

С ним согласилась вторая сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева: "Мне кажется, нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. Прекрасное место для этого - это преамбула".

Между тем члены рабочей группы, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра "ET CETERA" Александр Калягин предложили дополнить ст.70 Конституции (в ней говорится о флаге, гербе, гимне и столице) третьим пунктом, в котором будет говориться о культуре. Звучать он будет так: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".

Текст преамбулы Конституции (вступление к Основному закону РФ)

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации

Хроника 15 – 23 января 2020 годаИзменение Конституции
Андрей Клишас Совет Федерации Талия Хабриева

Новости

"Радио Свобода" решило зарегистрироваться в России по закону о СМИ-иноагентах

"Радио Свобода" решило зарегистрироваться в России по закону о СМИ-иноагентах
Новый коронавирус в Китае

Российские туристы забеспокоились из-за китайского вируса

Россияне назвали пять лучших вузов страны

Россияне назвали пять лучших вузов страны

Александровское подворье не получало уведомлений о переходе в собственность России

Ученики школы в закрытом городе Челябинской области готовили взрыв в столовой

Суд отказался сократить срок административного ареста Емельяненко

Суд отказался сократить срок административного ареста Емельяненко

Осужденная в РФ Иссахар не стала подавать Путину прошение о помиловании

Изменение Конституции

Памфилова предложила специальный термин для голосования по поправкам в Конституцию

Памфилова предложила специальный термин для голосования по поправкам в Конституцию

В "Шереметьево" пока не отменили пятничный рейс из Уханя

Автодилеры зафиксировали "подозрительно хорошие" продажи новых машин в РФ в январе

Автодилеры зафиксировали "подозрительно хорошие" продажи новых машин в РФ в январе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');