Клишас рассказал о неожиданном предложении по изменению Конституции

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обсуждается вопрос изменения преамбулы Конституции.

"Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим", - сказал Клишас журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы.

С ним согласилась вторая сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева: "Мне кажется, нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. Прекрасное место для этого - это преамбула".

Между тем члены рабочей группы, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра "ET CETERA" Александр Калягин предложили дополнить ст.70 Конституции (в ней говорится о флаге, гербе, гимне и столице) третьим пунктом, в котором будет говориться о культуре. Звучать он будет так: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".