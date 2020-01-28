Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Закрытое голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура. Итоги были объявлены в конце пленарного заседания во вторник.

В первом туре Толстой не набрал необходимого числа голосов, которые определяются большинством от списочного состава делегатов. В связи с этим по процедуре ПАСЕ был объявлен второй тур голосования, где результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев.

Во втором туре за избрание главы российской делегации вице-спикером ПАСЕ проголосовали 132 делегата из 249 участвующих в заседании ПАСЕ, а 117 делегатов высказались против кандидатуры Толстого.

Предложение провести по кандидатуре Толстого закрытое голосование поступило в минувший понедельник от представителя украинской делегации Марии Мезенцевой (партия "Слуга народа"). Она заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям".

Остальные 18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием 27 января.

Кандидатура Петра Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ была ранее поддержана Советом Госдумы.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января.