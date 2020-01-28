Толстой не смог избраться вице-спикером ПАСЕ в первом туре голосования

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Парламентской ассамблее Совета Европы назначен второй тур голосования по избранию главы российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ.

В первом туре, который прошел в минувший понедельник, Толстой не набрал необходимого большинства голосов делегатов сессии, в связи с чем по процедуре на заседании во вторник был назначен второй тур голосования.

Председательствующий на заседании заявил, что при голосовании было роздано 174 бюллетеня, два из них были испорчены, в голосовании участвовали 172 делегата. За Толстого проголосовал 101 кандидат, тогда как большинство для принятия решения составляет 162 голоса (большинство от списка делегатов сессии).

Согласно процедуре, во втором туре для избрания Толстому необходимо набрать простое большинство голосов от числа присутствующих на заседании. Ожидается, что итоги голосования будут объявлены в 17.00 (19.00 по московскому времени).

На сессии в понедельник делегат от Украины, представитель партии "Слуга народа" Мария Мезенцева заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям", и предложила провести отдельное закрытое голосование по избранию представителя российской делегации вице-спикером. Предложение представителя украинской делегации было поддержано участниками заседания.

Кандидатура Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ была ранее поддержана Советом Государственной Думы.

Между тем, российская делегация может повторно внести кандидатуру Толстого на должность вице-спикера ПАСЕ, если ассамблея не проголосует за него к вечеру вторника.

Как заявил "Интерфаксу" член делегации, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, "мы можем вносить его кандидатуру сколько угодно раз или можем новую внести". По словам Калашникова, российская делегация "может делать это хоть на каждом заседании".

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января.