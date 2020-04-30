Июньскую сессию ПАСЕ перенесли из-за коронавируса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы перенесена в связи с пандемией COVID-19, сообщил в четверг заместитель председателя ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Из-за коронавируса июньская сессия ассамблеи переносится на более поздний срок", - написал Толстой в фейсбуке.

Вице-спикер отметил, что работа комиссий ПАСЕ продолжается в онлайн-режиме, парламентарии обсуждают преодоление пандемии коронавируса и ее последствий.