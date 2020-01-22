Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:38

Евтушенков счел преждевременным проводить IPO Ozon в этом году

Основной владелец АФК "Система", что есть риск продешевить

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Основной владелец ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков не хочет проводить IPO интернет-ритейлера Ozon из-за опасения "продешевить", несмотря на то, что компания технически полностью готова к размещению акций на бирже.

"Ozon полностью готов к IPO, готов сделать в этом году, но я не хочу - потому что это означает продешевить. Если он растет на 110% непрерывно - глупо резать курицу, которая выращивается. Поэтому не вижу необходимости", - сказал Евтушенков журналистам в кулуарах форума в Давосе.

По его словам, необходимость IPO Ozon в настоящее время не критична.

"Мы знаем, за счет чего он будет развиваться. Мы нашли, как его докапитализировать. Для нас темпы важнее, чем его прибыльность. Тем более он отрицательную EBITDA сокращает, и очень сильно сокращает", - пояснил Евтушенков.

Новость дополняется

АФК Система Владимир Евтушенков Ozon

Новости

Путин по просьбе Миронова велел изучить повышение страховки по вкладам задним числом

Дипломаты отказались комментировать передачу России Александровского подворья в Иерусалиме

Apple запустит производство нового бюджетного iPhone в феврале

ВЭБ в 2019 году нарастил доход от вложения пенсионных накоплений на 44%

ВЭБ в 2019 году нарастил доход от вложения пенсионных накоплений на 44%

"Дружба" не в счет: Ростехнадзор рассказал о снижении числа аварий в 2019 году на 14%

Акции "Сургутнефтегаза" обвалились к уровням месячной давности

Чиновники предложили разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ

Чиновники предложили разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ

Заммэра Бирюков обещал не увеличивать число мусоросжигательных заводов в Москве

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');