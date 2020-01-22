Евтушенков счел преждевременным проводить IPO Ozon в этом году

Основной владелец АФК "Система", что есть риск продешевить

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Основной владелец ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков не хочет проводить IPO интернет-ритейлера Ozon из-за опасения "продешевить", несмотря на то, что компания технически полностью готова к размещению акций на бирже.

"Ozon полностью готов к IPO, готов сделать в этом году, но я не хочу - потому что это означает продешевить. Если он растет на 110% непрерывно - глупо резать курицу, которая выращивается. Поэтому не вижу необходимости", - сказал Евтушенков журналистам в кулуарах форума в Давосе.

По его словам, необходимость IPO Ozon в настоящее время не критична.

"Мы знаем, за счет чего он будет развиваться. Мы нашли, как его докапитализировать. Для нас темпы важнее, чем его прибыльность. Тем более он отрицательную EBITDA сокращает, и очень сильно сокращает", - пояснил Евтушенков.

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