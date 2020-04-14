Суд перенес на 16 апреля рассмотрение дела Котова, осужденного по "дадинской" статье

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отложил на 16 апреля повторное рассмотрение в апелляционном порядке дела Константина Котова, осужденного после летних протестов по так называемой "дадинской статье", за неоднократное нарушение правил проведения уличной акции.

Как сообщили в пресс-службе суда, в четверг суд решит вопрос о просмотре видеозаписи задержания Котова, если ее представит защита, а также будет допрашивать свидетелей по их фактической явке.

Слушателей и журналистов в зал не пустят из-за ограничений, введенных в судах в связи с пандемией коронавируса и продленных до конца апреля.

Слушатели и СМИ на процесс допущены не будут, поскольку в настоящее время в московские суды из-за угрозы распространения коронавируса ограничен доступ лиц, не участвующих в разбирательствах.

2 марта Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался прекращать дело Котова или смягчить ему наказание, как просила Генпрокуратура, и направил дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда. Осужденного суд арестовал до 2 мая.

5 сентября 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Константина Котова к четырем годам общего режима по уголовной статье 212.1 о неоднократном нарушении на митингах. Свидетели обвинения - 13 полицейских - заявили, что подсудимый участвовал в несогласованной акции 10 августа, кричал лозунги и давал интервью. Телеканал "Дождь" нашел запись задержания Котова и сообщил, что на видео видно, как Котов вышел из метро, ничего не скандируя, и уже через полминуты был задержан полицейскими.

Мосгорсуд в октябре подтвердил этот приговор.

Конституционный суд 27 января вынес определение по жалобе Котова, потребовав пересмотреть судебные решения в отношении активиста. КС счел, что в этом деле суды толковали статью 212.1 УК не так, как Конституционный суд, и не учли общественную опасность нарушения.

Статья, по которой Котов был привлечен к уголовной ответственности, получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Его преследование было прекращено Верховным судом.