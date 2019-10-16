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Минприроды потребовало срочных мер по защите северных оленей в двух регионах

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минприроды призвало власти Красноярского края и Якутии принять меры по защите сокращающихся популяций северного оленя, вплоть до полного запрета охоты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 2000 года Таймырская популяция оленей сократилась с миллиона до 400 000 - 450 000 тысяч особей. Яно-Индигирская популяция в Якутии сократилась с 140 тысяч голов в 1980-х годах до менее 2000. Основными причинами гибели оленей министерство называет браконьерство, почти круглогодичный промышленный отстрел и отсутствие контроля за численностью волков.

На Таймыре причинами сокращения популяции стала добыча самок в период миграции и массовая срезка пантов, которая вызывает у животных болевой шок и приводит к гибели.

Министр Дмитрий Кобылкин потребовал от губернатора Красноярского края Александра Усса и главы Якутии Айсена Николаева срочно принять комплексные меры по сохранению охотничьих ресурсов, в том числе запретить добычу дикого северного оленя в районах, по которым проходят сезонные миграции. Он попросил чиновников взять на личный контроль эти меры и затем отчитаться о планах и их выполнении.

Красноярский край Якутия Александр Усс Айсен Николаев Минприроды Дмитрий Кобылкин Таймыр

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