"Пожиратель" космического мусора запатентован в России

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Космический аппарат, улавливающий и перерабатывающий мусор на орбите Земли в топливо, получил два патента в России, следует из презентации аппарата, представленного на 44-х академических чтениях по космонавтике.

Как сообщила на чтениях автор доклада и обладатель патентов, сотрудник компании "Российские космические системы" (АО "РКС") Мария Баркова, проблема мусора на околоземной орбите носит системный характер, а ее решение требует неотложных мер.

Основу мусора составляют отработавшие свой срок космические аппараты различного размера, ступени ракет-носителей, космические зонды и их обломки, эксплуатационный мусор. Рост числа пусков новых аппаратов увеличивает потенциальную опасность столкновений действующих спутников с отработавшими свой срок, предупредила сотрудница РКС. Для решения этой задачи Баркова предлагает создать аппарат, который будет ловить и перерабатывать мусор на орбитах от 800 км в так называемое псевдожидкое топливо.

По замыслу автора проекта, ловец мусора будет обнаруживать и захватывать его титановой сетью диаметром 100 метров, которая способна взять единовременно до полутонны металла, измельчать и путем химической реакции Сабатье (реакция водорода с диоксидом углерода при повышенной температуре и давлении) получать метан и воду. Первый будет использоваться как топливо, вода будет необходима для ее расщепления на кислород и водород для новых циклов реакции. Время реакции - от 6 до 8 часов.

"Срок жизни аппарата - 10 лет", - сказала "Интерфаксу" Баркова. Она сообщила, что получила патент на изобретение сборщика космического мусора, кроме того уже подана заявка на промышленный образец и на международный патент.