МКС уклонилась от космического мусора

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Центра управления полетами в пятницу провели внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") 3 июля 2020 года в 18:53 мск провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Все операции прошли штатно в полном соответствии с расчётами российских специалистов баллистической службы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маневр был проведен за счет включения двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда" российского сегмента станции. Двигатели были включены на 100 секунд, что придало станции приращение скорости 0,5 м/с.

В результате маневра орбита МКС была поднята на 900 метров над Землей.