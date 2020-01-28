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Российская система слежения за космическим мусором будет называться "Млечный Путь"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве получит название "Млечный путь". Об этом сообщил первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич.

"Мы решили переименовать систему в систему с названием "Млечный Путь", - сказал Урличич на конференции "Королевские чтения" в Москве.

Согласно презентации, представленной Урличичем, в состав системы планируется ввести четыре спутника. Два из них будут нацелены на мониторинг околоземного пространства, и два - космического.

В будущем в составе системы появятся два космических аппарата для увода и изменения траектории потенциально опасных объектов.

В данный момент система предназначена для слежения за космическим мусором.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко, в будущем систему планируется модернизировать для мониторинга также астериодно-кометной опасности.

Роскосмос

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