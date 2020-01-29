Минфин предложил компенсировать подорожание авиатоплива из роялти "Аэрофлота"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минфин предложил компенсировать авиакомпаниям скачок цен на топливо в 2018 году за счет транссибирских роялти "Аэрофлота", пишет РБК. Издание ссылается на декабрьское письмо замминистра финансов Андрея Иванова в Минтранс и на информированный источник.

Чиновник предложил выделить на компенсации 2 млрд рублей из резервного фонда правительства. На эти цели он предложил использовать деньги, которые "Аэрофлот" получает за перелеты иностранных авиакомпаний над Сибирью, а также средства федерального бюджета. Выплачивать компенсации он рассчитывает поэтапно.

"За счет средств, получаемых Росавиацией от "Аэрофлота" в виде компенсационных сборов с иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты по транссибирскому, трансполярному и трансазиатскому маршрутам через воздушное пространство России", - говорится в письме. По словам Иванова, суммарно ежегодные выплаты за счет роялти составляют около 2 млрд рублей в год.

Минфин предложил компенсировать расходы на топливо только для внутренних рейсов, пишет РБК. Также Иванов предложил ввести дифференцированный подход, к примеру, установить повышающий коэффициент на отдельные маршруты для перевозчиков с низким или отрицательным уровнем дохода. "Следует учитывать, что стоимость топлива обратно пропорциональна его объемам, закупаемым авиакомпаниями", - говорится в его письме. Такой подход к расчетам компенсаций будет выгоден авиакомпании Utair.

Президент Владимир Путин в 2019 году дал поручение компенсировать перевозчикам возросшие расходы на керосин за счет средств резервного фонда правительства. Исполнение поручения перенесли с ноября на первый квартал 2020 года, сумма компенсаций оценивалась в 23 млрд руб.

Минфин предложил компенсировать расходы на топливо только для внутренних рейсов, пишет РБК. Также Иванов предложил ввести дифференцированный подход, к примеру, установить повышающий коэффициент на отдельные маршруты для перевозчиков с низким или отрицательным уровнем дохода. "Следует учитывать, что стоимость топлива обратно пропорциональна его объемам, закупаемым авиакомпаниями", - говорится в его письме. Такой подход к расчетам компенсаций будет выгоден авиакомпании Utair.

"Интерфакс" направил запросы в Минтранс и "Аэрофлот". "Вопросы суммы компенсации и адресаты ее получения пока прорабатываются", - заявили в Минфине