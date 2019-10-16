"Победа" повысит цены на авиабилеты на 40%

На 25 евро подорожают билеты на рейсы в Россию из-за границы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Лоукостер "Победа" повысит цены на перелеты из зарубежных аэропортов в Россию на 25 евро. Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

По ее словам, компания это сделала, потому что Мосгорсуд 8 октября по иску транспортной прокуратуры запретил ей взимать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах на рейсы в Россию. Каждый аэропорт устанавливает свои расценки, и в среднем регистрация стоит около 25 евро. Стоимость регистрации теперь будет включена в цену билетов.

"Победа" ввела услугу регистрации онлайн на своем сайте в октябре 2018 года и тогда же начала взимать дополнительно 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках зарубежных аэропортах перед вылетом в Россию. По словам Селивановой, более 90% клиентов регистрируются онлайн и не платят в аэропорту.

В России регистрация на стойке не является отдельной услугой и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов, за рубежом за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно, объяснила она. Если запретить авиа-компании взимать отдельную плату за какую-либо услугу, то она будет вынуждена включить ее в тариф и в итоге за эту услугу заплатят все, добавила представитель лоукостера.

"Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Решение суда убивает эту философию", - прокомментировал гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Разовое повышение средней цены на билеты на 40% "Ведомости" назвали беспрецедентно высоким.

Селиванова напомнила, что в 2018 году резко подорожало авиатопливо, и расходы авиакомпании выросли больше чем на 30%. Плата за регистрацию давала возможность сократить расходы на аэропортовое обслуживание.

Победа" – 100%-ная "дочка" "Аэрофлота" и четвертая по величине в России авиакомпания после самого "Аэрофлота", S7 Airlines и "России". Компания летает по 28 международным направлениям: два – на Ближнем Востоке, одно – в Армении (Гюмри), остальные – в Европу и Турцию. Ее билеты - самые дешевые в России и другие перевозчики снижают на 20% цены на билеты на маршрутах, где начинает летать "Победа", сказал "Ведомостям" PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис. Он считает, что повышение цен на билеты "Победы" вызовет такие же действия со стороны других авиакомпаний.

Повышение цен на билеты на 25 евро все равно позволит "Победе" предлагать самые низкие цены, считает представитель ресурса "Туту.ру".

Представители "Аэрофлота", S7 и Utair не ответили на запросы, станут ли они поднимать цены вслед за "Победой".