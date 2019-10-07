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Авиаперевозчики для сдерживания роста цен на билеты попросили помощи из бюджета

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову и министру транспорта РФ Евгению Дитриху письмо с предложениями по сдерживанию роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости авиатоплива, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтранса и источники на авиарынке.

"Авиакомпании предложили правительству несколько сценариев, позволяющих стабилизировать их финансовое состояние и не допустить резкого подорожания билетов. Все варианты предусматривают помощь из бюджета. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на прошлой неделе направила инициативы вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху", - говорится в публикации.

В аппарате зампредседателя правительства РФ изданию подтвердили получение письма от АЭВТ.

При этом, как уточняет издание, для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8-9 млрд рублей в рамках демпфера, а также единовременно еще 23 млрд рублей.

"Перевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина - "Известия") с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну - установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо", - сообщил газете собеседник, знакомый с текстом документа.

Минтранс уже поддержал эти предложения Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

АЭВТ Минтранс

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