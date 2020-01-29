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Бывший главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы остался свидетелем по "делу Голунова"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров был допрошен 29 января по "делу Ивана Голунова" и остался в статусе свидетеля, рассказал осведомленный источник "Интерфакса".

По его данным, Щиров заявил на допросе, что не знал о действиях своих подчиненных, которые задерживали Голунова в начале июня и утверждали, что нашли у него наркотики.

Бывшие пять полицейских, которые были задержаны и допрошены в среду, вины не признают, добавил собеседник агентства.

Как сообщала пресс-служба СКР, к следователю были доставлены Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник отделения Игорь Ляховец.

По версии следствия, они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности, сфальсифицировав доказательства по делу о покушении на сбыт наркотиков. Подложенные ему наркотики "ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились", заметили в СК.

Голунова задержали 6 июня, а 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что его дело закрыто за его непричастностью к преступлению. По представлению министра были отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также сообщалось об увольнении четырех полицейских, которые задерживали журналиста.

О том, что в отношении пяти бывших полицейских возбуждено уголовное дело, в декабре на большой пресс-конференции объявил президент Владимир Путин. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин узнал, что дело возбудили за день до конференции. В январе журналист был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий.

Иван Голунов вышел на свободу

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Андрей Щиров Иван Голунов МВД Москва СКР Игорь Ляховец

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