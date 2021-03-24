Источник сообщил, что свидетель из "дела Голунова" полковник Щиров покинул РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров, который проходит свидетелем по "делу Голунова", переехал из России, предположительно, в Черногорию. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Щиров переехал из России в одну из европейских стран. Насколько мне известно, он находится в Черногории", - сказал источник.

Он отметил, что Щирова должны были допросить как свидетеля в Мосгорсуде в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

Однако, как отметил собеседник агентства, повестку бывшему полицейскому вручить не получилось, поскольку к тому времени Щиров покинул страну.

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