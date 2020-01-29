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Полицейских из "дела Голунова" обвинят в подделке улик и приобретении наркотиков

Им скоро предъявят обвинения и изберут меру пресечения

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По делу о превышении должностных полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова задержаны пять бывших наркополицейских, скоро им предъявят обвинения и выберут меру пресечения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В частности, их заподозрили в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, которые были сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. Также задержан бывший начальник отделения Игорь Ляховец.

По версии следствия, в июне 2019 года они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности, говорится в сообщении. Тем самым они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые стали доказательствами вины журналиста в незаконном сбыте наркотиков.

Подложенные потерпевшему вещества "ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились", - заметили в СК.

О задержании бывших полицейских стало известно ранее 29 января. О том, что в отношении пяти человек возбуждено уголовное дело в декабре на большой пресс-конференции объявил президент Владимир Путин. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин узнал, что дело возбудили за день до конференции.

До того журналист жаловался, что расследование дела о его незаконном задержании забуксовало.

Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Ему вменили попытку сбыта наркотиков. В ГУ МВД Москвы объясняли, что наркотики нашли у него в рюкзаке и дома, пресс-служба публиковала снимки нарколаборатории и уточняла, что журналиста проверяют на связи с группировкой наркоторговцев. Он вину отрицал и говорил, что наркотики ему подбросили.

8 июня суд поместил его под домашний арест. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова закрыто за его непричастностью к преступлению, а дело по факту обнаружения наркотиков будет расследоваться.

В связи с этим делом были отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также были уволены четыре сотрудника полиции, которые задерживали Голунова.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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МВД СКР Москва Иван Голунов Игорь Ляховец

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