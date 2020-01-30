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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

В России проверили свыше 180 заболевших с признаками ОРВИ на предмет коронавируса

Ни одного заразившегося новой инфекцией из Китая в РФ пока не выявили, сообщил Роспотребнадзор

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проверил 184 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый коронавирус в Китае

"При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 30 больных - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 23 - грипп А, 10 - грипп В, 7 - парагрипп, в 2 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 10 заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

В Роспотребнадзоре также добавили, что превышения среднемноголетних уровней заболеваемости пневмонией в РФ не наблюдается.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что накануне, 29 января, оно внесло в правительство проект Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Ранее подготовить этот план поручил Роспотебнадзору премьер-министр Михаил Мишустин.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Роспотребнадзор Китай

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