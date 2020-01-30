В России проверили свыше 180 заболевших с признаками ОРВИ на предмет коронавируса

Ни одного заразившегося новой инфекцией из Китая в РФ пока не выявили, сообщил Роспотребнадзор

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проверил 184 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ведомства.

"При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 30 больных - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 23 - грипп А, 10 - грипп В, 7 - парагрипп, в 2 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 10 заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

В Роспотребнадзоре также добавили, что превышения среднемноголетних уровней заболеваемости пневмонией в РФ не наблюдается.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что накануне, 29 января, оно внесло в правительство проект Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Ранее подготовить этот план поручил Роспотебнадзору премьер-министр Михаил Мишустин.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).