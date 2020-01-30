В некоторых московских аптеках закончились медицинские маски

Большое количество масок, по данным аптечных сетей, приобрели китайские туристы

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спрос на медицинские маски повысился в аптеках Москвы, в некоторых из них маски отсутствуют.

Представители аптечных сетей Москвы сообщили "Интерфаксу", что продажи медицинских масок увеличились. При этом, как отмечают собеседники агентства, дефицита масок нет. Однако, в некоторых столичных аптеках масок в продаже уже нет. Представители сетей сообщили, что большое количество медицинских масок приобрели туристы из КНР.

Кроме того, увеличилось количество людей в медицинских масках в общественном транспорте. При этом роста продажи противовирусных препаратов в аптеках не отмечается, он остался сопоставим с аналогичным периодом прошлых лет.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверил 184 заболевших с признаками ОРВИ, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрирован.

Ранее в январе стало известно о том, что в некоторых аптеках Петербурга закончились медицинские маски. Местные провизоры рассказали корреспонденту "Интерфакса" о повышенном спросе на эти изделия. "Всё китайцы раскупили", - сообщили корреспонденту в одном из отделений крупной аптечной сети Петербурга.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки составил 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зафиксировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).