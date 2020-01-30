Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

В некоторых московских аптеках закончились медицинские маски

Большое количество масок, по данным аптечных сетей, приобрели китайские туристы

В некоторых московских аптеках закончились медицинские маски
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спрос на медицинские маски повысился в аптеках Москвы, в некоторых из них маски отсутствуют.

Представители аптечных сетей Москвы сообщили "Интерфаксу", что продажи медицинских масок увеличились. При этом, как отмечают собеседники агентства, дефицита масок нет. Однако, в некоторых столичных аптеках масок в продаже уже нет. Представители сетей сообщили, что большое количество медицинских масок приобрели туристы из КНР.

Кроме того, увеличилось количество людей в медицинских масках в общественном транспорте. При этом роста продажи противовирусных препаратов в аптеках не отмечается, он остался сопоставим с аналогичным периодом прошлых лет.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверил 184 заболевших с признаками ОРВИ, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрирован.

Ранее в январе стало известно о том, что в некоторых аптеках Петербурга закончились медицинские маски. Местные провизоры рассказали корреспонденту "Интерфакса" о повышенном спросе на эти изделия. "Всё китайцы раскупили", - сообщили корреспонденту в одном из отделений крупной аптечной сети Петербурга.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки составил 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зафиксировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 30 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Москва Китай

Новости по теме

Новости

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Что случилось этой ночью: среда, 29 января

"Желтый" уровень погодной опасности сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Трансформатор загорелся в Москве на ТЭЦ-26

Родители девочки, пять лет прожившей в перинатальном центре, объявлены в розыск

Новый коронавирус в Китае

В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса

Новый коронавирус в Китае

В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

В аварии с участием четырех машин в Москве погиб один человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');