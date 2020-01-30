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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:58

Мишустин заверил, что правительство примет все возможные меры против коронавируса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно сделать все, чтобы защитить население от нового коронавируса, зарегистрированного в КНР, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На сегодняшний момент на территории РФ ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано. Но, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Новый коронавирус в Китае

Премьер напомнил, что президент РФ Владимир Путин 29 янаря провел совещание на эту тему. "Мы докладываем ему в ежедневном режиме. Также я провел совещание о комплексе мер по предупреждению коронавирусной инфекции и готовности нашей системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи", - сказал Мишустин.

Он также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предотвращению завоза и распространению нового коронавируса, ежедневно информировать россиян о ситуации.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что главная наша ценность - это здоровье граждан. Здесь попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, фактически в ежедневном режиме, регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые на сегодняшний день принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка информации, и в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем за распространением вируса", - сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что этот штаб, который был создан по его распоряжению, действует в круглосуточном режиме. Также он попросил подключиться к информированию граждан руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анну Попову.

Накануне, 29 января, Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила журналистам, какие меры намерены принять власти для противодействия распространению новой инфекции. По ее словам, Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем, продлит закрытие автомобильных и пешеходных границ с КНР в пяти регионах РФ и продлит каникулы китайским студентам, уехавшим из России домой, чтобы отметить Новый год по лунному календарю.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Михаил Мишустин Татьяна Голикова Китай

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