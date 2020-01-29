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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:24

Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение России с Китаем ограничивается прямым поездом между Москвой и Пекином, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По решению оперативного штаба мы с нуля часов 31 числа (января - ИФ), то есть с четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва-Пекин, Пекин-Москва", - сказала она журналистам в среду вечером по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ.

Голикова также сообщила, что согласно решению оперативного штаба, пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти дальневосточных регионах будут закрыты на более долгий срок. Речь идет об Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, уточнила вице-премьер.

По ее словам, в настоящее время границы в этих регионах закрыты до 2 февраля, и в ближайшие сутки будет обозначена дата продления закрытия границ.

"Мы предполагаем, что мы должны ввести такой режим, который позволяет возвращать наших граждан с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайским гражданам покинуть территорию РФ", - сказала вице-премьер.

Кроме того, на заседании оперативного штаба было принято решение, что Минтранс и МИД РФ в течение двух суток оценят ситуацию с числом россиян, которые возвращаются на родину из Китая. После этого будет принято решение о режиме полетов между Россией и Китаем, сообщила Голикова. Она уточнила, что решение об авиаперевозках будет принято в пятницу, 31 января, во время следующего заседания оперативного штаба.

Вице-премьер также рассказала, что на заседании штаба решили продлить до 1 марта каникулы китайских студентов, уехавших из России домой отмечать Новый год по лунному календарю.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 132 человека умерли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

Ранее в среду стало известно, что Казахстан с 3 февраля прекращает авиасообщение с Китаем, с 1 января - железнодорожные перевозки, с 29 января - автобусные. Между тем пока случаев заражения новым коронавирусом в этой стране не было зафиксировано.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 29 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Пекин Москва Татьяна Голикова

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