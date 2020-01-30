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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:49

РЖД отменили приказ о прекращении грузоперевозок с КНР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО "Российские железные дороги" предписал своим территориальным филиалам уведомить всех грузоотправителей о прекращении грузового движения через пограничные переходы РФ и КНР до нормализации эпидемиологической обстановки.

Соответствующая информация содержится в срочной телеграмме первого замглавы ЦФТО РЖД Сергея Колесникова в местные подразделения центра от 30 января, с которой ознакомился "Интерфакс".

Его подлинность подтвердили агентству несколько источников на транспортном рынке.

В то же время, позднее Колесниковым был издан приказ за следующим номером об отмене ограничений (текст также имеется у "Интерфакса") "в связи с поступившими разъяснениями".

Китай РЖД

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