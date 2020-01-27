Причиной смерти протоиерея Чаплина стал ишемический приступ

Протоирей Всеволод Чаплин Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Известный московский священник протоиерей Всеволод Чаплин скончался от сердечного приступа, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник в медицинских кругах.

"Судя по предварительным результатам вскрытия, причиной смерти отца Всеволода стала острая ишемическая болезнь сердца, отягощенная сопутствующими заболеваниями", - сказал собеседник агентства.

Протоиерей скончался накануне во дворе храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был. По словам очевидцев, священнику внезапно стало плохо, он стал задыхаться, упал, и приехавшая через 15 минут "скорая помощь" констатировала смерть. Известно, что на протяжении всей жизни Чаплин страдал от астмы.