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РПЦ поддержала закрепление в Конституции понятия о браке как союзе мужчины и женщины

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал предложение внести в Конституцию РФ пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины".

"Церковь всегда признавала безусловный характер естественного нравственного закона, согласно которому семья воспринимается как установленный Богом союз мужчины и женщины, о чем прямо и неоднократно говорится в Библии", - заявил Легойда журналистам в пятницу в Москве.

Изменение Конституции

"Только союз мужчины и женщины, построенный на любви и верности, может принести подлинное счастье всем членам семьи", - добавил он. По словам председателя синодального отдела, предложение Всемирного русского народного собора опирается на традиционное представление о браке, которое разделяют люди, проживающие во многих странах.

Легойда отметил, что представление о браке как о союзе мужчины и женщины можно найти в Конституциях таких стран, как Бразилия, Куба, Польша, Венгрия, Болгария, Украина, Латвия, Литва, Молдова, Парагвай, Колумбия, Боливия, Эквадор.

Ранее с таким предложением выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. О его инициативе стало известно накануне, 30 января. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал такую идею.

Владимир Легойда РПЦ Всемирный русский народный собор Константин Малофеев

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