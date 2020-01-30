Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:49

РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем до марта

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР временно приостанавливается на период с 31 января до 1 марта, сообщили РЖД.

Согласно сообщению, на период с 31 января по 1 марта приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково - Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита - Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия).

Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва - Пекин, отмечает компания.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж можно будет вернуть без удержания сборов и плат, напоминает РЖД.

Об ограничении ж/д сообщения с КНР в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По решению оперативного штаба мы с нуля часов 31 числа, то есть с четверга на пятницу, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва-Пекин, Пекин-Москва", - сказала она по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ.

Ранее в РЖД уведомили о прекращении грузового сообщения с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки. Однако позже в компании отменили ограничения "в связи с поступившими разъяснениями". Их, исходя из документа, дало министерство транспорта РФ.

РЖД Китай

Новости по теме

Новости

Минюст предложил штрафовать за "вредные фильмы" в интернете

Что произошло за день: четверг, 30 января

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд арестовал всех пятерых бывших полицейских, занимавшихся "делом Голунова"

Суд арестовал всех пятерых бывших полицейских, занимавшихся "делом Голунова"

ВС вернул заявление защиты активиста Котова, поданное в связи с решением КС

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Проходящий по "делу Голунова" экс-полицейский частично признал вину

Путин допустил, что может не подписать закон о поправке к Конституции

Путин допустил, что может не подписать закон о поправке к Конституции

Минца и его сыновей обвинили в растрате 30 млрд рублей

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Арестован предполагаемый организатор незаконного задержания Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Подозреваемый организатор "дела Голунова" считает освобождение журналиста политическим решением

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');