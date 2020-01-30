РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем до марта

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР временно приостанавливается на период с 31 января до 1 марта, сообщили РЖД.

Согласно сообщению, на период с 31 января по 1 марта приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково - Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита - Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия).

Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва - Пекин, отмечает компания.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж можно будет вернуть без удержания сборов и плат, напоминает РЖД.

Об ограничении ж/д сообщения с КНР в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По решению оперативного штаба мы с нуля часов 31 числа, то есть с четверга на пятницу, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва-Пекин, Пекин-Москва", - сказала она по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ.

Ранее в РЖД уведомили о прекращении грузового сообщения с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки. Однако позже в компании отменили ограничения "в связи с поступившими разъяснениями". Их, исходя из документа, дало министерство транспорта РФ.