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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

В РЖД предложили пассажирам сдать билеты в Китай с датой поездки до 27 марта

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - предложила своим пассажирам сдать билеты на поезда в Китай с датами перевозки на период до 27 марта.

"Пассажиры могут вернуть билеты для поездок в Китай, оформленные в кассах российских железных дорог, без взимания дополнительных сборов. Пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, в международных кассах АО "ФПК" без взимания дополнительных плат и сборов", - говорится в сообщении ФПК.

Новый коронавирус в Китае

Если пассажир оформлял билет для поездки из Китая в Россию на территории третьей страны, но решил затем отказаться от поездки, находясь в РФ, то он должен не позднее чем за шесть часов до отправления поезда "обратиться для проставления специальных отметок в любой пункт продажи ФПК". "За возвратом денежных средств пассажирам с проставленными отметками на билетах необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были оформлены проездные документы", - уточняет компания.

В настоящее время между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин - Москва и 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково (Приморский край) формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Чита - Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва-Пекин.

"Федеральная пассажирская компания работает в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора. Так, все сотрудники АО "ФПК", которые работают непосредственно с пассажирами (поездные бригады и кассиры) прошли специальные инструктажи. В частности, поездные бригады оказывают содействие медицинским работникам на пограничных железнодорожных пунктах пропуска, где проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", - отмечает компания.

Для профилактики инфекционных заболеваний работники поездных бригад инструктируют на этот счет пассажиров. Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами, подчеркивает ФПК.

РЖД ФПК Китай

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