Власти Забайкалья отметили недозагрузку КПП на границе с Китаем

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Железнодорожный и автомобильный пункты пропуска Забайкальск-Маньчжурия работают не в полную силу из-за введенных Китаем ограничений в условиях пандемии, сообщил вице-премьер по инвестиционному развитию правительства Забайкалья Илья Акишин. Он сказал это на оперативном совещании с губернатором Александром Осиповым.

Он уточнил, что международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) загружен на 1-18% от своей пропускной способности. С 19 по 25 апреля границу с Китаем через МАПП пересекли 362 транспортных средства при возможности 1960 машин.

На прошлой неделе 97 железнодорожных составов пересекли границу с экспортными грузами и 37 составов с импортными. Это 43% и 26,4% пропускной способности ж/д пункта пропуска Забайкальск-Маньчжурия в каждом из направлений, прозвучало на совещании.

Акишин связал это "с одной стороны, с ковидом, а с другой, с тем, что пассажирские составы не ходят".

"Продолжаем разбираться по вопросу провозных мощностей", - заключил вице-премьер.