В Приамурье откроют второй за неделю временный коридор для выезда россиян из КНР

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Второй за неделю временный транспортный коридор между китайским Хэйхэ и Благовещенском будет открыт с 1 февраля для возврата российских туристов из КНР, сообщает региональное министерство экономического развития и внешних связей.

Коридор будет работать с 14:00 до 16:30 по местному времени (с 08:00 по 10:30 по московскому), в это время россияне, находящиеся в Хэйхэ, могут прибыть к пункту пропуска на российско-китайской границе, сообщила глава ведомства Екатерина Киреева, которую цитируют в сообщении.

По предварительной оценке, в приграничном китайском городе сейчас находится около 250 граждан РФ, это те, кто связался с властями Приамурья. Туристам рекомендовано соблюдать все требования китайских таможенников, так как в КНР усилены меры санитарно-эпидемиологического надзора, что может привести к очередям.

Ранее в январе областное министерство экономического развития и внешних связей сообщало, что власти региона вели переговоры с администрацией Хэйхэ о возможности повторного создания временного коридора для вывоза россиян из китайского города.

Как стало известно, оперативный штаб по предотвращению завоза в РФ нового коронавируса принял решение о том, что пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти дальневосточных регионах будут закрыты на более долгий срок, чем сообщалось ранее. Речь идет об Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Первоначально китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса до 1 февраля.

Первое "окно" на таможнях Благовещенска и Хэйхэ для туристов было открыто 28 января. В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск - Хэйхэ, вернулись 239 человека, в том числе 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России. Более 30 человек выехали из Амурской области в Китай.