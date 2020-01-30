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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

В Приамурье обсуждают открытие временного коридора для выезда россиян из КНР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Власти Амурской области не исключают возможности повторного создания временного транспортного коридора между китайским Хэйхэ и Благовещенском, чтобы российские граждане смогли выехать из КНР, сообщает региональное министерство экономического развития и внешних связей.

"Вопрос организации временного транспортного коридора в настоящий момент обговаривается в том числе и на международном уровне. Мы в ежедневном режиме диалога с коллегами в народном правительстве Хэйхэ, ежедневно получаем оперативные данные о текущей ситуации в округе. Надо отметить, что настроение у них достаточно спокойное", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы министерства Екатерины Киреевой.

Отмечается, что с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации потребуется определенное время на принятие решения об открытии временного коридора. Правительство Приамурья собирает информацию о том, сколько граждан желают вернуться в Россию.

Новый коронавирус в Китае

"Мы просим проявлять спокойствие и терпение в этой непростой ситуации. (...) Что касается отдельных сообщений от граждан РФ относительно закрывающихся в Хэйхэ гостиниц, нельзя забывать и о том, что текущая ситуация совпала с продленными праздниками в КНР. Для жителей Китая традиционный Праздник Весны - это семейное торжество и возможность провести больше времени дома", - заметила Киреева.

Закрытие гостиниц в Хэйхэ в министерстве объясняют тем, что в дни празднования китайского Нового года многие заведения общепита и гостиницы не работают.

"Ждем уточнений по срокам и по организации возврата наших соотечественников, кто сейчас находится в Китае и хочет вернуться в Россию", - написал в инстаграме губернатор Василий Орлов.

Закрытие границ из-за "уханьского" вируса

Как сообщалось, накануне, 29 января, оперативный штаб по предотвращению завоза в РФ нового коронавируса принял решение о том, что пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти дальневосточных регионах будут закрыты на более долгий срок, чем сообщалось ранее. Речь идет об Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Первоначально китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса до 1 февраля.

Ранее была достигнута договоренность о создании 28 января однодневного "окна" на таможнях Благовещенска и Хэйхэ для туристов. В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск - Хэйхэ, вернулись 239 человека, в том числе 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России. Более 30 человек выехали из Амурской области в Китай.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, всего с конца прошлого года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, от этой болезни скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Амурская область Благовещенск Хэйхэ Китай Екатерина Киреева

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