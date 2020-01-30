В Приамурье обсуждают открытие временного коридора для выезда россиян из КНР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Власти Амурской области не исключают возможности повторного создания временного транспортного коридора между китайским Хэйхэ и Благовещенском, чтобы российские граждане смогли выехать из КНР, сообщает региональное министерство экономического развития и внешних связей.

"Вопрос организации временного транспортного коридора в настоящий момент обговаривается в том числе и на международном уровне. Мы в ежедневном режиме диалога с коллегами в народном правительстве Хэйхэ, ежедневно получаем оперативные данные о текущей ситуации в округе. Надо отметить, что настроение у них достаточно спокойное", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы министерства Екатерины Киреевой.

Отмечается, что с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации потребуется определенное время на принятие решения об открытии временного коридора. Правительство Приамурья собирает информацию о том, сколько граждан желают вернуться в Россию.

"Мы просим проявлять спокойствие и терпение в этой непростой ситуации. (...) Что касается отдельных сообщений от граждан РФ относительно закрывающихся в Хэйхэ гостиниц, нельзя забывать и о том, что текущая ситуация совпала с продленными праздниками в КНР. Для жителей Китая традиционный Праздник Весны - это семейное торжество и возможность провести больше времени дома", - заметила Киреева.

Закрытие гостиниц в Хэйхэ в министерстве объясняют тем, что в дни празднования китайского Нового года многие заведения общепита и гостиницы не работают.

"Ждем уточнений по срокам и по организации возврата наших соотечественников, кто сейчас находится в Китае и хочет вернуться в Россию", - написал в инстаграме губернатор Василий Орлов.

Закрытие границ из-за "уханьского" вируса

Как сообщалось, накануне, 29 января, оперативный штаб по предотвращению завоза в РФ нового коронавируса принял решение о том, что пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти дальневосточных регионах будут закрыты на более долгий срок, чем сообщалось ранее. Речь идет об Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Первоначально китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса до 1 февраля.

Ранее была достигнута договоренность о создании 28 января однодневного "окна" на таможнях Благовещенска и Хэйхэ для туристов. В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск - Хэйхэ, вернулись 239 человека, в том числе 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России. Более 30 человек выехали из Амурской области в Китай.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, всего с конца прошлого года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, от этой болезни скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.