Книгоиздатели пожаловались на убытки в 55 млрд рублей из-за пиратства в Telegram

Судиться с мессенджером они не могут, поскольку он де-юре заблокирован

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Издатели книг недополучают более 55 млрд рублей в год из-за телегам-каналов, которые распространяют пиратские копии изданий, рассказал "Ведомостям" гендиректор Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. По данным "Эксмо-АСТ", размер всего книжного рынка страны составляет 92 млрд рублей.

По словам Рябыко, пиратством занимаются около 200 каналов с совокупной аудиторией 2 млн человек. Telegram он назвал одним из крупнейших источников пиратства в рунете. Он объяснил это популярностью мессенджера в России. По данным исследовательской компании Mediascope на октябрь 2019 года, Telegram в России хотя бы раз в месяц пользуется 20 млн человек.

Судиться с пиратами и добиваться их блокировки правообладатели не могут, поскольку Telegram официально заблокирован с апреля 2018 года, отметил Рябыко. На жалобы АЗАПИ администрация Telegram в последнее время никак не реагирует. Издателям удается ограничить нелегальный контент только после обращений в Apple и Google, владеющие операционными системами для смартфонов, рассказал он. По его словам, после угрозы удаления из магазина приложений App Store Telegram, как правило, сразу блокирует канал-нарушитель. Google дольше рассматривает жалобы правообладателей и требует от мессенджера удаления конкретной спорной единицы контента, а не блокировки канала целиком.

АЗАПИ будет требовать, чтобы в мессенджер был внедрен "цифровой отпечаток", что позволит находить копии контента, либо внедрена обязательная верификация владельцев канала, чтобы с ними можно было судиться. Если этого не будет сделано, судебные и антимонопольные разбирательства грозят самому Telegram, сказал Рябыко.

Основатель Telegram Павел Дуров на момент публикации не ответил на вопросы "Ведомостей".

Производители сериалов и кино также жалуются на мессенджер, пишут "Ведомости". Так, гендиректор видеосервиса more.tv Денис Горшков недавно назвал главной проблемой массовое распространение через Telegram нелегальных копий фильмов. Издание The Outline нашло в мессенджере много примеров распространения нелегальных копий голливудских фильмов и музыки, на это представитель Telegram заявил, что сервис быстро растет и постоянно улучшает инструменты модерирования контента, но деталей не привел.

АЗАПИ представляет интересы крупнейших книжных издательств – "Эксмо-АСТ", "Азбука-Аттикус", а также легальных интернет-магазинов по продаже книг – "Литрес".