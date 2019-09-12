"Ведомости" узнали о планах "ВКонтакте" отсеивать пиратские книги

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт. С этой целью соцсеть заключила антипиратский меморандум с крупнейшими книжными издательствами России и их интернет-магазинами, пишет газета "Ведомости".

Соглашение подписали "Эксмо", АСТ, "Азбука-Аттикус", "Альпина паблишер", "Аудиокнига", "Литрес", а также Ассоциация по защите прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы издателей. Об этом рассказали "Ведомостям" представители этих организаций. Представитель "ВКонтакте" не стал комментировать данную информацию.

Соцсеть намерена использовать систему Copyright Check, которая распознает пиратский видеоконтент по цифровому отпечатку. При загрузке файла с пиратской версией книги на сайт будет происходить его автоматическое сравнение с законной копией книги. Если будет выявлено совпадение, пользователь не сможет разместить нелегальную копию произведения в соцсети.

Для сравнения электронных текстов издатели решили использовать базу крупнейшего интернет-магазина книг "Литрес", а для сравнения аудиокниг – сервис Biblio. Он запущен на базе "ВКонтакте" в начале сентября. У Biblio есть контракты с крупнейшими российскими издательствами на распространение внутри соцсети звуковых версий их книг.

Антипиратский меморандум предусматривает предварительную проверку именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники "Ведомостей". Но дело в том, что около 80% пиратских книг в этой соцсети распространяется именно через загрузки. Контролировать процесс и собирать информацию об удалении пиратских книг будет АЗАПИ.

Соглашение между издателями и соцсетью подписано сроком на год. Премодерация, скорее всего, начнет работать уже на следующей неделе, то есть во второй половине сентября, уточняют собеседники издания.

Если продажи бумажных книг в России в последние годы растут на 6–7% в год, то продажи электронных версий изданий за четыре года увеличились в 3 раза до 4,8 млрд руб. в 2018 году. По прогнозу "Эксмо-АСТ", к 2020 году этот показатель вырастет еще в два раза. Всего, по данным этой издательской группы, жители России потратили на книги в 2018 году 86 млрд руб. Все более популярными становятся и аудиокниги – в 2019 году их продажи превысят 1 млрд руб., прогнозирует гендиректор издательства "Аудиокнига" Татьяна Плюта. Она поясняет, что борьба с пиратством – один из главных драйверов этого рынка.

"ВКонтакте" – крупнейшая социальная сеть в России. По данным компании Mediascope, занимающейся медиаисследованиями, хотя бы раз в день ею пользуется 22,2 млн жителей крупных городов страны (статистика за июнь 2019 года по пользователям 12–64 лет).