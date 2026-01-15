В Великобритании аудитория пиратских спортивных трансляций выросла на треть

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Великобритании в январе-июне 2025 года число просмотров нелегальных трансляций спортивных событий составило 1,6 млрд, что на треть больше с показателем первого полугодия 2024 года, сказано в отчете аналитической компании Yield Sec.

Статистика учитывает просмотры, длящиеся более 90 секунд.

Нелегальные трансляции зачастую спонсируются нелегальными букмекерами, которые таким образом привлекают новых пользователей, отметил основатель Yield Sec Исмаил Вали.

Британцы все чаще смотрят спорт на пиратских сайтах на фоне роста стоимости подписки на официальные сервисы. По оценкам правительства, в 2024 году этим занимались 38% взрослого населения страны, тогда как опрос Nielsen показал, что 58% британцев считают просмотр нелегальных трансляций "социально приемлемым".