Россия с 1 февраля приостановит авиасообщение с Китаем

Рейс из китайского города Санья прибыл во Владивосток Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса, новый режим будет действовать с 00:00 в ночь на субботу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции.

По словам Голиковой, между РФ и КНР будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов нескольких китайских перевозчиков в столичный аэропорт "Шереметьево".

Вице-премьер РФ также заявила, что власти не собираются закрывать почтовые и грузовые перевозки с Китаем. Так Голикова ответила на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, вице-премьер объявила, что Россия начинает эвакуацию российских граждан в случае их желания из китайского города Ухань и прилегающей провинции Хубэй. "300 граждан в Ухани и в Хубэе - 341", - сказала она. По ее словам, россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, если граждане захотят вернуться, то они проведут две недели в карантине.

Ранее в пятницу Голикова рассказала, что в России впервые выявили двух зараженных новым типом коронавируса из Китая. Заболевшие, по ее словам, - граждане КНР. Случаи заболевания были зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области, отметила вице-премьер.

Новый вирус из Уханя

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с декабря 2019 года, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars), напомнили в ведомстве.