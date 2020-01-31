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"Шереметьево" перевел все китайские рейсы в терминал F

"Шереметьево" перевел все китайские рейсы в терминал F
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Шереметьево" с пятницы перевел все рейсы с вылетом в Китай или прибытием из этой страны в терминал F, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Как сообщил агентству информированный источник, перевод всех рейсов на китайском направлении в один терминал связан с усилением мер безопасности из-за эпидемии коронавируса в КНР.

Согласно данным онлайн-табло, терминал F будет принимать рейсы авиакомпаний Pegas Fly (по маршруту Москва-Цзинань и обратно), Air China (Москва-Пекин), China Eastern Airlines (Москва-Шанхай), China Southern Airlines (Москва-Гуанчжоу), а также рейсов "Аэрофлота" в КНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с коронавирусом чрезвычайной ситуацией глобального значения, но пока не стала ограничивать международные поездки и торговлю.

Всего с декабря прошлого года в КНР зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, погибли 213 человек. После успешного курса лечения из больниц выписали 171 человека.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 – 31 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Шереметьево Китай

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