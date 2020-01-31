В Роспотребнадзоре исключили риск распространения коронавируса в РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет риска распространения коронавируса, обнаруженного у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области, дальше по России.

Она отметила, что оба больных были помещены в бокс, были проведены все необходимые мероприятия, контактные обследования. "Риска распространения ситуации дальше нет", подчеркнула она.

Попова также сообщила, что у обоих больных легко протекало заболевание, были признаки ОРВИ при незначительном подъёме температуры, сейчас их состояние стабильное, без температуры и клинических проявлений.

О том, что в РФ зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса сообщила 31 января глава оперативного штаба Татьяна Голикова. Она уточнила, что один заболевший выявлен в Забайкалье, второй - в Тюменской области.

На этом фоне Россия ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй.