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В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Несколько депутатов Госдумы отменили поездку в Китай

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы отложила намечавшуюся на март поездку в Китай из-за коронавируса, сообщил председатель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Новый коронавирус в Китае

По его словам, они планировали провести несколько встреч в Пекине и Шанхае в рамках взаимодействия с китайским парламентом. Он надеется, что китайские коллеги правильно поймут это решение.

3 февраля правительство решит, будет ли перенесен Сочинский инвестиционный форум, который планировали провести 12-14 февраля. Отмена мероприятия также обсуждается в связи со вспышкой новой инфекции.

На утро 31 января в Китае коронавирусом заразились 9720 человек, 213 умерли. Еще 105 случаев заражения подтвердили другие страны.

Днем 31 января стало известно о первых двух случаях заражения в России - в Забайкалье и Тюменской области. В обоих случаях заболели граждане Китая. В связи с этим правительство решило ограничить авиасообщение с Китаем, сохранив только регулярные рейсы "Аэрофлота". 30 января было принято решение закрыть 16 КПП на границе Китая и регионов Дальнего Востока. 31 января чиновники решили, что граждан Белоруссии и граждан Китая с видом на жительство в России будут пропускать через эти пункты, но помещать на двухнедельный карантин. В Роспотребнадзоре согражданам напомнили о необходимости мыть руки и рекомендовали избегать массовых мероприятий.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 31 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Госдума Сергей Гаврилов Пекин Шанхай Китай

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