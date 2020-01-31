Несколько депутатов Госдумы отменили поездку в Китай

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы отложила намечавшуюся на март поездку в Китай из-за коронавируса, сообщил председатель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

По его словам, они планировали провести несколько встреч в Пекине и Шанхае в рамках взаимодействия с китайским парламентом. Он надеется, что китайские коллеги правильно поймут это решение.

3 февраля правительство решит, будет ли перенесен Сочинский инвестиционный форум, который планировали провести 12-14 февраля. Отмена мероприятия также обсуждается в связи со вспышкой новой инфекции.

На утро 31 января в Китае коронавирусом заразились 9720 человек, 213 умерли. Еще 105 случаев заражения подтвердили другие страны.

Днем 31 января стало известно о первых двух случаях заражения в России - в Забайкалье и Тюменской области. В обоих случаях заболели граждане Китая. В связи с этим правительство решило ограничить авиасообщение с Китаем, сохранив только регулярные рейсы "Аэрофлота". 30 января было принято решение закрыть 16 КПП на границе Китая и регионов Дальнего Востока. 31 января чиновники решили, что граждан Белоруссии и граждан Китая с видом на жительство в России будут пропускать через эти пункты, но помещать на двухнедельный карантин. В Роспотребнадзоре согражданам напомнили о необходимости мыть руки и рекомендовали избегать массовых мероприятий.