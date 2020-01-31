Китайцев, имеющих вид на жительство в РФ, будут помещать под 14-дневный карантин

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Граждане Белоруссии, а также КНР, имеющие вид на жительство в РФ, могут пройти на территорию России через 16 пунктов пропуска в Дальневосточном федеральном округе, где ранее было ограничено сообщение, но будут помещены под 14-дневный карантин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

"Сегодня с нуля часов, как вы помните, мы закрыли пешеходные и автомобильные пункты пропуска. Сегодня на основании информации наших коллег из пограничной службы и Федеральной таможенной службы приняли дополнительные решения о том, что граждане, которые хотят пересечь российскую границу через эти пункты, имеющие вид на жительство, но граждане КНР, а также граждане Республики Беларусь, которые хотят в этих пунктах пересечь российскую границу, будут пропускаться, но помещаться под карантин", - сказала Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в РФ.

Ранее в пятницу вице-премьер сообщила о выявлении в России первых зараженных новым типом коронавируса. По ее словам случаи заражения были выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба заболевших - граждане КНР.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила об отсутствии риска распространения по России коронавируса, обнаруженного у этих иностранцев. Она отметила, что оба больных были помещены в боксированную палату, были проведены все необходимые мероприятия, контактные обследования.

Попова сообщила, что у обоих больных легко протекало заболевание, были признаки ОРВИ при незначительном подъеме температуры, сейчас их состояние стабильное, без температуры и клинических проявлений.

Ранее в пятницу Голикова объявила, что Россия закроет почти все авиамаршруты с Китаем, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в эту страну, а также регулярных рейсов нескольких китайских перевозчиков в столичный аэропорт "Шереметьево". Новый режим авиасообщения будет действовать с субботы, 1 февраля.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с конца прошлого года в Китае зарегистрировано уже 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.