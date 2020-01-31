СК начал проверку после обрушения стен и кровли спорткомплекса в Петербурге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства обрушения конструкций при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский".

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу, проводится осмотр места, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация.

Кроме того, прокуратура Московского района Петербурга начала проверку соблюдения законодательства при проведении строительно-ремонтных работ, а также законодательства об охране труда.

В свою очередь в МЧС уточняют, что площадь обрушения на демонтируемом спортивно-концертном комплексе составляет 25-28 тыс. кв. метров, произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли.

По предварительным данным, под завалами может находиться один рабочий.

Ранее в пятницу при демонтаже крыши СКК "Петербургский" произошло обрушение конструкций. СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.