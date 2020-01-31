Госпитализированной с коронавирусом в Тюмени оказалась китайская студентка

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Благодаря своевременной изоляции заболевшей коронавирусом студентки из Китая ситуация не представляет опасности для жителей города Тюмени, сказала глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Все были своевременно изолированы, поэтому ситуация не представляет опасности для жителей города Тюмени", - заявила она.

По ее словам, управлением Роспотребнадзора по Тюменской области усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Рощино. "Мы встречаем не только международные рейсы и проводим двойную термометрию пассажирам и членам экипажа, но и внутренние рейсы", - сказала она.

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Шарухо добавила, что Роспотребнадзор направил информационные материалы по профилактике коронавирусной инфекции, они такие же, как против гриппа и ОРВИ.

"Мы эти материалы направили во все медицинские организации, во все образовательные организации. С завтрашнего дня на всех главных экранах города эта информация появится. Главная профилактическая мера - это конечно избегать мест массового пребывания. Ограничить сейчас рекомендовано поездки в КНР", - отметила она.

Позже региональный Роспотребнадзор сообщил, что заболевание коронавирусом студентки из КНР протекает в легкой форме, ее состояние удовлетворительное.

"Заболевание протекает в легкой клинической форме, на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет", - говорится в пресс-релизе.

Заболевание подтверждено лабораторными исследованиями в Государственном научной центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Больная с первого дня пребывания в Тюмени находится в боксированном отделении инфекционного стационара, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением", - отмечается в пресс-релизе.

Вспышка нового коронавируса

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с декабря 2019 года в Китае зарегистрировано уже 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Инфекция проникла в РФ

В пятницу стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, заболели два гражданина Китая, один - в Забайкальском крае, другой - в Тюменской области.

Правительство Забайкальского края позднее сообщила, что заразившийся коронавирусом мужчина из Китая помещен в специальную боксированную палату сразу после пересечения российско-китайской границы. Госпитализированному назначено дополнительное лечение. Отмечается, что состояние пациента удовлетворительное. Под наблюдением медиков находятся также все, кто близко контактировал с пациентом.