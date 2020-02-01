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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:10

Чартерный рейс вывез из Китая российских туристов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Чартерный рейс ZF- 760 компании Azur Air с российскими туристами из КНР утром в субботу прибыл в аэропорт Южно-Сахалинска и затем вылетел в Санкт-Петербург, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Южно-Сахалинска.

"В аэропорт Южно-Сахалинска рейс прибыл в субботу в 04:01 по сахалинскому времени (пятница 20:01 мск), высадил сахалинских туристов, и в 06:09 (22:09 мск) вылетел с остальными туристами в Санкт-Петербург", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, летевший из Саньи чартерный рейс ZF- 760 из-за метели в Южно-Сахалинске вынужден был утром в пятницу приземлиться в аэропорту Хабаровска. На борту самолета находились 333 пассажира, из них 125 - сахалинцев, остальные - из Санкт-Петербурга. В аэропорту Хабаровска они прошли все пограничные и таможенные процедуры, а также диагностику на наличие коронавируса.

Никому из туристов медпомощь не понадобилась.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Azur air приостанавливает прямые чартерные рейсы из Южно-Сахалинска в Санью (о. Хайнань, КНР), а также из других регионов РФ в Санью "до стабилизации ситуации с коронавирусом в Китае".

В кратчайшие сроки эта авиакомпания планирует вывезти в РФ отдыхающих российских граждан с острова Хайнань.

Китай Сахалин коронавирус

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