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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:10

Более 300 жителей китайской провинции Хубэй вернулись на родину из-за границы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В минувшую субботу 310 жителей провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса нового типа, были чартерными рейсами китайских авиакомпаний доставлены на родину из-за рубежа, сообщили местные СМИ.

Ранее МИД КНР проинформировал, что правительство Китая организует специальные чартерные рейсы китайских авиакомпаний для доставки на родину из-за рубежа жителей Уханя и всей провинции Хубэй.

Как сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, это решение принято в связи с тем, что "что жители провинции Хубэй и особенно города Уханя, находящиеся за рубежом, сталкиваются с практическими трудностями".

В субботу жители Хубэя были доставлены из Таиланда, Малайзии и Японии тремя чартерными рейсами.

Китай Хубэй коронавирус

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