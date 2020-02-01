Роструд открыл горячую линию по коронавирусу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Роструд организовал консультации по вопросам трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией в Китае, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, если у работников или работодателей возникают вопросы в части его соблюдения, они могут обратиться на горячую линию Роструда за разъяснениями по телефону 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный) или по телефону "горячей линии" в государственную инспекцию труда в своем регионе.

Консультации по вопросам трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией в КНР, а также в иных случаях, связанных с соблюдением трудовых прав, можно получить с помощью сервиса "Дежурный инспектор" портала "Онлайнинспекция.рф", отмечают также в Роструде.

В Китае в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 11 тыс. 791 человек, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и других странах.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что двое заболевших выявлено в России - Забайкалье и Тюменской области.