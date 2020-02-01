В Карелии госпитализировали китайского студента с подозрением на коронавирус

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Китайский студент, вернувшийся в Карелию, госпитализирован с повышенной температурой и подозрением на коронавирус, сообщил в субботу министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. У больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет. Принято решение о госпитализации его в Республиканскую инфекционную больницу", - написал он в соцсети.

По его словам, бригада скорой медицинской помощи сработала в соответствии со всеми правилами оказания медицинской помощи и транспортировки больных с подозрением на новый тип коронавирусной инфекции. Больной находится в изоляторе. Его состояние стабильное. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции. Материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву.

Как отметил Охлопков, в воскресенье вечером результаты должны быть готовы. Экспресс-тестов для диагностики этой инфекции не существует, написал он.

Остальные студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков.

Ранее в субботу в Роспотребнадзоре заявили, что новых случаев заражения новым коронавирусом, кроме уже двух известных, в России не зарегистрировано.

Как сообщалось, 31 января о двух заболевших гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как уточнили в Роспотребнадзоре по Забайкальскому краю, госпитализированный гражданин КНР выздоравливает, болезнь у него протекает в легкой форме, он находится в удовлетворительном состоянии. Заболевшим из Тюменской области оказалась китайская студентка, которая находится в удовлетворительном состоянии.