Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

Люди из провинции Хубэй Фото: Reuters

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Китае в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 11 тыс. 791 человек, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 21 человека, смертность - на 46 человек, из которых 45 человек скончались в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения заболевания, и один человек в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 17 тыс. 998 человек, 243 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

За переделами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии: 13 - в Гонконге, семь - в Макао, 10 - на Тайване.

Как сообщает посольство РФ в Китае, в Пекине по состоянию на 14:00 31 января зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания 139. Летальных случаев - 1. За сутки 31 января новых случаев - 18. Вылечено 5 пациентов.

На территории провинции Хубэй за сутки 31 января зарегистрировано новых 1347 случаев заболевания, добавили в посольстве.