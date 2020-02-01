Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:54

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек
Люди из провинции Хубэй
Фото: Reuters

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Китае в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 11 тыс. 791 человек, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 21 человека, смертность - на 46 человек, из которых 45 человек скончались в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения заболевания, и один человек в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 17 тыс. 998 человек, 243 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

За переделами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии: 13 - в Гонконге, семь - в Макао, 10 - на Тайване.

Как сообщает посольство РФ в Китае, в Пекине по состоянию на 14:00 31 января зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания 139. Летальных случаев - 1. За сутки 31 января новых случаев - 18. Вылечено 5 пациентов.

На территории провинции Хубэй за сутки 31 января зарегистрировано новых 1347 случаев заболевания, добавили в посольстве.

Хроника 09 января – 01 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Граждане России в Шанхае не заразились коронавирусом

Brexit

Великобритания покинула ЕС

Великобритания покинула ЕС

Еще 45 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй

ProtonMail заблокировала ящики, с которых в РФ рассылались угрозы взрывов

Польша купила у США истребители F-35

Польша купила у США истребители F-35

Что произошло за день: пятница, 31 января

American Airlines и Delta Air Lines отменят все рейсы в Китай

Начата эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй

Brexit

Борис Джонсон устроит вечеринку в честь Brexit

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');