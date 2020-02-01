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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:17

В РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

В РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
Фото: Vostock-photo

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Новых случаев заражения новым коронавирусом, кроме уже двух известных, в РФ не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в службе, за период мониторинга было выявлено 305 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У 38 заболевших - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 35 человек грипп А, у 21 - грипп В, у 10 - парагрипп, в 9 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 12 заболевших микст-инфекцияи.

31 января о двух заболевших гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как уточнили в Роспотребнадзоре по Забайкальскому краю, госпитализированный гражданин КНР выздоравливает, болезнь у него протекает в легкой форме, он находится в удовлетворительном состоянии.

Заболевшим из Тюменской области оказалась китайская студентка, которая находится в удовлетворительном состоянии.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

На 1 февраля в Китае зарегистрировано 11 тыс. 821 подтверждённый случай заболевания. Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,2% - в тяжелой (1795). Летальность составляет 2,2 % (259 случаев).

Подтверждено 126 случая завоза нового коронавируса в 22 странах.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Роспотребнадзор

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